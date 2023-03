Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej nr 10 w Piotrkowie, przedszkolaki z rodzicami mogli dokładnie poznać ofertę edukacyjną ZDJĘCIA

- W sali edukacji wczesnoszkolnej pokazujemy naszym przyszłym uczniom wiele nowoczesnych rozwiązań - mówi Sylwia Drobik - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Kodujemy drogę robota przy użyciu tabletów. Układamy klocki i wyznaczamy cele dla robota Photona programując go tak, żeby się tam przedostał. Mamy też matę do kodowania przy użyciu kolorowych kubeczków i możemy zakodować różne napisy. To świetna nauka kodowania i robotyki już od pierwszej klasy.