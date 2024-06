Dzień Patronki ZSP nr 6 w Piotrkowie. Był spektakl teatralny i kiermasz ciast zorganizowany przez samorząd uczniowski. ZDJĘCIA

-Jestem pod wielkim wrażeniem prac artystycznych wykonywanych przez uczniów Liceum Sztuk Plastycznych przy ZSP nr 6 w Piotrkowie, mówi Krystyna Czechowska , wiceprezydent Piotrkowa. Nie spodziewałam się, że w Piotrkowie jest tak dużo uzdolnionej młodzieży. To trzeba promować i kolejnym krokiem będzie przedstawienie tej młodzieży szerszej publiczności, czyli piotrkowianom. Wiem, że szkoła będzie przedstawiać swoich artystów i prezentować ich prace podczas Dni Miasta Piotrkowa.

Dzień Otwartych Drzwi w ZSP nr 6 w Piotrkowie przyciągnął do szkoły tłumy ósmoklasistów z Piotrkowa i powiatu. Mogli obejrzeć m.in. pokaz mody inspirowanej Japonią i poznać dobrze wyposażone pracownie…

Kiermasz ciast, który zorganizował samorząd uczniowski podczas Dnia Patronki ZSP nr 6 w Piotrkowie przyniósł dochód w wysokości 275 złotych. To wielki sukces uczniów zaangażowanych w przygotowanie słodkości. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia do powstającej szkolnej kafejki dla uczniów. Będzie to miejsce, gdzie każdy będzie mógł odpocząć, porozmawiać i zrelaksować się w miłej atmosferze.