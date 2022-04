Dzikie wysypisko śmieci w Adelinowie (gmina Sulejów). Tony śmieci w lesie nad Pilicą

Gmina Sulejów zamienia się na działki z Lasami Państwowymi. LP przekazać mają nieruchomość, na terenie której stanie nowe ujęcie wody w Uszczynie, w zamian leśnicy przejmą działkę w Adelinowie. Przy tej okazji okazało się, że było tam dzikie wysypisko śmieci.

- Podczas wizji lokalnej odkryliśmy tam dzikie wysypisko śmieci i żeby dokonać zamiany musieliśmy tam najpierw posprzątać. Nie rozumiem postępowania tych, którzy to robią. Przecież wszyscy płacimy za wywóz śmieci, a za sprzątanie dzikich wysypisk musimy zapłacić dodatkowo, co podnosi koszty gospodarki śmieciowej na terenie naszej gminy. Wolelibyśmy wydać te pieniądze na przykład na utwardzenie drogi do Adelinowa, dlatego po raz kolejny apeluję: nie śmiećmy! – mówi burmistrz Wojciech Ostrowski.