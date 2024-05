Egzamin ósmoklasisty 2024. Matematyka w Szkole Podstawowej nr 12 w Piotrkowie ZDJĘCIA

- Stres wśród uczniów jest na pewno ogromny, bo to jest egzamin, który jest zwieńczeniem ich kilkuletniej edukacji - mówił Łukasz Jakubowski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Piotrkowie . - W przypadku egzaminu z języka polskiego rekordzista wyszedł po 50 minutach. Stwierdził, że egzamin był tak łatwy, że ze wszystkim sobie poradził. Duża grupa uczniów maksymalnie wykorzystała czas na napisanie egzaminu, ale większość uczniów jest zadowolona z egzaminu i liczy na dobre wyniki - dodał dyrektor.

W tym roku w SP nr 12 do egzaminu przystąpiło 80 ósmoklasistów, w tym czworo uczniów z Ukrainy. W Piotrkowie egzaminy pisze łącznie 522 uczniów szkół podstawowych. To zdecydowanie mniej, niż rok temu, a to ze względu na mało liczebny rocznik.