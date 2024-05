Egzamin ósmoklasisty 2024 w Piotrkowie. Uczniowie pisali egzamin z języka polskiego ZDJĘCIA

Rozpoczął się egzamin ósmoklasisty 2024 w szkołach podstawowych w Piotrkowie

W pierwszych dniach maja do egzaminów przystąpili maturzyści, a tuż po nich ósmoklasiści. We wtorek, 14 maja, uczniowie sprawdzali swoją wiedzę z języka polskiego. W Szkole Podstawowej nr 2 w Piotrkowie egzaminy napisze 47 ósmoklasistów. Natomiast w całym mieście do egzaminów przystąpi 450 uczniów szkół podstawowych publicznych oraz 72 uczniów placówek prywatnych.

Pisemny egzamin z języka polskiego trwa 120 minut. W środę ósmoklasiści będą zdawali matematykę, a w czwartek napiszą egzamin z języka obcego. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Kostromskiej, jak co roku, są bardzo dobrze przygotowani do egzaminów, ale przed godziną 9 pojawił się stres. Uczniowie liczą jednak na dobre wyniki, które pomogą im dostać się do wymarzonej szkoły średniej.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty poznamy 3 lipca 2024 roku. Wówczas uczniowie będą mogli odebrać zaświadczenia o uzyskanych wynikach i złożyć je w wybranej szkole ponadpodstawowej. Rekrutacja do szkół średnich ruszy w połowie maja.