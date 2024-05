Egzamin ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 16 w Piotrkowie. Uczniowie zdawali język angielski. ZDJĘCIA

W roku szkolnym 2023/2024 Szkołę Podstawową nr 16 im. Polskich Olimpijczyków w Piotrkowie kończy 64 uczniów, w tym troje dzieci z Ukrainy. W czwartek 16 maja 2024 wszyscy absolwenci przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego. Egzamin rozpoczął się o godz. 9, czas na na rozwiązanie zadań to 90 minut.

-W naszej szkole do egzaminów przystępuje 64 absolwentów z trzech klas ósmych, mówi Robert Bednarek , dyrektor SP nr 16 w Piotrkowie. Egzamin przebiega bardzo dobrze, dzieci nie jest tak dużo jak w ubiegłych latach. Bywały czasy, gdy egzamin ósmoklasisty pisało 120 osób. W tym roku wszytko przebiega bez żadnych problemów.

Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym odbywa się od 14 do 16 maja 2024 roku. Uczniowie zobowiązani są do przystąpienia do trzech przedmiotów w formie pisemnej. Informuje o tym Centralna Komisja Egzaminacyjna. Wyniki egzaminów uczniowie poznają 3 lipca 2024.