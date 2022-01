Egzamin zawodowy styczeń 2022. Wszystko, co trzeba o nim wiedzieć: terminy, przykładowe arkusze, jawne zadania i zasady zdawania Magdalena Konczal

Egzamin zawodowy - styczeń 2022: terminy, przykładowe arkusze, zmiany w formule 2019 unsplash/ Ben Mullins

Egzamin zawodowy w części pisemnej właśnie się rozpoczął. Przystąpili do niego uczniowie szkół policealnych, zawodowych i techników. Po długich przygotowaniach do nauki, młodzież miała szansę sprawdzić stan swojej wiedzy. Co znalazło się w arkuszach egzaminacyjnych na egzaminie zawodowym 2022? Centralna Komisja Egzaminacyjna wkrótce je opublikuje. W tym tekście zebraliśmy wszystkie najważniejsze informacje na temat egzaminu zawodowego 2022. Podajemy terminy, odsyłamy do przykładowych arkuszy i jawnych zadań na sesję zimową 2022, a wkrótce pojawią się także arkusze, z którymi uczniowie musieli zmierzyć się na egzaminie zawodowym.