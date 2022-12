Ekspert o RSV – bez testów nie da się go odróżnić od innych wirusów. Jakie objawy daje wirus RSV u dzieci? Czy jest na niego szczepionka?

Na co teraz chorujemy? Sezon jesienno-zimowy sprzyja różnym infekcjom dróg oddechowych

Czym jest wirus RSV i jak go rozpoznać?

Czym jest wirus RSV i jak go rozpoznać?

Jak wyjaśnia prof. Szuster-Ciesielska, wirus RSV należy do rodziny paramyxowirusów. Podobnie, jak w przypadku innych wirusów oddechowych, do zakażenia dochodzi drogą kropelkową poprzez bliski kontakt z osobą zakażoną. Okres inkubacji wirusa RSV wynosi od 2 do 8 dni.

– RSV jest właściwie najgroźniejszym patogenem dla najmłodszych dzieci, tzn. poniżej pierwszego roku życia, a zwłaszcza dla noworodków i wcześniaków dlatego, że atakuje dolne drogi oddechowe i powoduje zapalenie płuc, a to jest bardzo poważną chorobą u dzieci. Niektórzy badacze mówią nawet, że jeśli noworodek przejdzie zapalenie płuc wywołane RSV, to w późniejszym swoim życiu jego układ oddechowy jest bardziej uwrażliwiony na infekcje różnymi innymi wirusami respiratorowymi – poinformowała prof. Szuster-Ciesielska.

Zapytana o to, jak odróżnić zakażenie wirusem RSV od SARS-CoV-2 czy grypy podkreśliła, że wszystkie one dają bardzo podobne dolegliwości na początku infekcji, tzn.: