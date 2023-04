Ekstremalna Droga Krzyżowa Piotrków 2023, uczestnicy mieli do pokonania cztery trasy od 40 do 59 km ZDJĘCIA

- Biorę udział w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej już po raz siódmy - mówi Magdalena Gorzeń z Sulejowa. - Jak co roku idziemy czteroosobową grupą trasą do Paradyża. Taka droga to wysiłek fizyczny i psychiczny, to walka z samym sobą, ale także pozytywna energia na najbliższy rok. Na to trzeba pójść, tego nie da się opisać.