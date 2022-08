Elektrośmieci w lesie na terenie gminy Sulejów ZDJĘCIA ds

W lasach nadal można spotkać dzikie wysypiska śmieci. W ostatnich dniach na terenie gminy Sulejów przy leśnej drodze z Kłudzic do Łęczna wyrzucono elektrośmieci. Pozostałości po monitorach komputerowych, telewizorze kineskopowym i inne śmieci leżą niemal przy samej szutrowej drodze. W ściganiu leśnych śmieciarzy pomagają fotopułapki, ale akurat w tym miejscu ich nie ma. Za zaśmiecanie lasu, jeśli sprawa trafi do sądu grozi kara grzywny do 5 tysięcy złotych.