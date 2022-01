Eryk Szymczyk pierwszym piotrkowianinem urodzonym w 2022 roku ZDJĘCIA

W poniedziałek, 10 stycznia, dumny tata Eryka był gościem prezydenta Krzysztofa Chojniaka, który na jego ręce złożył czek na kwotę 2 tys. zł przeznaczony jest na wyprawkę dla chłopca, kwiaty dla młodej mamy, pamiątkowy album oraz książki.

- Wychowanie dziecka, kształtowanie jego postawy i osobowości, to wyjątkowo trudne zadania. Życzę państwu dużo zdrowia, siły oraz radości z odkrywania nowych uroków wspólnego życia, a przede wszystkim tego, by Eryk był dla państwa źródłem nieustającej radości i dumy. Mam też nadzieję, że w naszym mieście znajdzie, jak najlepsze warunki do rozwoju – mówił w czasie spotkania prezydent.