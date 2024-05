Europoseł Witold Waszczykowski w Piotrkowie o wyborach do Parlamentu Europejskiego ZDJĘCIA, WIDEO dag

Europoseł Witold Waszczykowski gościł w rodzinnym Piotrkowie, gdzie w ramach kampanii do europarlamentu mówił o czterech, ważnych jego zdaniem, filarach Unii Europejskiej. To już kolejny kandydat do Parlamentu Europejskiego, który w ostatnich dniach spotkał się z piotrkowianami.