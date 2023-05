Festiwal ludzi dobrych serc połączony ze zbiórką dla Patryka Wysmyka odbędzie się w Sulejowie ZDJĘCIA

- Liczymy na odzew wymienionych gości i wspaniałe spotkanie, a przede wszystkim Was, ludzi dobrych serc, pasjonatów i wszystkich zainteresowanych świetną zabawą połączoną ze szczytnym celem!

A to wszystko dla Patryka Wysmyka, który wciąż przybywa w szpitalu w Barcelonie. 16-latek jest w trakcie kolejnego cyklu chemioimmunoterapii. Cięższa chemia, jaką przyjmuje osłabia jego organizm.

- Jesteśmy w Barcelonie na leczeniu ostatniej szansy - piszą najbliżsi Patryka. - Właśnie się dowiedzieliśmy, że trzeba je przedłużyć o kolejne pół roku! Zmiana nowotworowa wciąż jest widoczna... Z całego serca prosimy, błagamy o pomoc! Tylko tu jeszcze są w stanie pomóc mojemu synkowi. Innej nadziei nie mamy... Nie możemy przerwać leczenia!

W lutym minęło 7 lat odkąd Patryk walczy z nowotworem. Dzięki wsparciu ludzi o wielkich sercach wyjechał na leczenie do Barcelony. Niestety, mimo ciężkiej terapii, nowotwór wciąż jest aktywny... Leczenie dłużej potrwa, a co za tym idzie pochłania coraz więcej pieniędzy. Obecnie brakuje miliona złotych, by Patryk mógł kontynuować terapię i wrócić do zdrowia.