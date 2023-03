Festiwal Nauk Technicznych, czyli dzień otwarty w piotrkowskiej "Budowlance" - ZDJĘCIA

Za nami dzień otwarty w "Budowlance", czyli ZSPiPO-W nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim, 21 marca 2023

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się Dzień Otwartych Drzwi, na który w pierwszy dzień wiosny, 21 marca, zaprosiła ósmoklasistów piotrkowska Budowlanka. Uczniowie mogli nie tylko poznać nauczycieli i bogatą ofertę edukacyjną, ale obejrzeć też szkolne sale, wziąć udział w pokazach i warsztatach, a także poznać tajniki wybranych zawodów - a tych w ZSPiPO-W nr 3 w Piotrkowie nie brakuje. Choć, jak podkreśla dyrekcja szkoły, technik budownictwa i robót wykończeniowych cieszy się obecnie największą popularnością.

- Stawiamy na budownictwo, które jest niesamowicie kreatywne. Wspieramy kierunki budowlane, pozyskujemy wielu nowych partnerów do współpracy, nie tylko z Piotrkowa - mówi Edyta Wiernicka, dyrektor ZSPiPO-W nr 3 w Piotrkowie. - Zależy nam na tym, by budownictwo wykreować od nowa. To bardzo ważny, potrzebny i wartościowy kierunek. Młodzież, która uczy się u nas, ma możliwość zdobycia wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, bezpośrednio w naszym zespole.