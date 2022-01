Finał 30. WOŚP 2020 w Piotrkowie i światełko do nieba. Wiemy, ile zebrano już pieniędzy ZDJĘCIA, FILM

Choć wolontariusze już zdali puszki, to liczenie pieniędzy potrwa jeszcze kilka dni m.in. ze względu na aukcje prowadzone online. W Piotrkowie wszystkie puszki trafiały do Domu Nauczyciela. Ok godz. 21.20 sztab 3657 poinformował, że zebrano 257.867,10 zł, a to jeszcze nie koniec, bo ciągle dojdą pieniądze z terminali płatniczych, eskarbonki i licytacji na allegro.