Finał konkursu "Żołnierze wyklęci”. Oto laureaci z Piotrkowa i regionu FOTO, WYNIKI

Konkurs zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego wspólnie z Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach i Zgierzu.

- Żeby zbudować współczesne społeczeństwo z perspektywą na przyszłość musimy oprzeć się na fundamentach tożsamościowych - mówił z kolei wicemarszałek województwa, Zbigniew Ziemba, który wziął udział w rozdaniu nagród. - Żołnierze niezłomni są bez wątpienia tymi, których należy pokazywać jako przykład do naśladowania, mimo że działali w bardzo trudnych warunkach społeczno-politycznych, które były trudne do zrozumienia, a co dopiero podjęcia skutecznych działań. Należy mieć szacunek do ich drogi życiowej i szanować ich wybory, które były bardzo trudne. Były to wybory bohaterskie, które doprowadziły do utrwalania tożsamości narodowej, patriotycznej i tożsamości religijnej i kulturowej. Dlatego też powinny być pokazywane jako przykład dla młodzieży - dodał.