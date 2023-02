Finał WOŚP 2023 w Wolborzu: Ile pieniędzy zebrano? Padł rekord! - ZDJĘCIA

Finał WOŚP 2023 w Wolborzu: Zebrano rekordową sumę - ZDJĘCIA

Na ten wynik pracowało wiele osób działających w sztabie WOŚP w Wolborzu. W przygotowania do finału włączyły się jednostki OSP, które rozwiozły wolontariuszy po wszystkich zakątkach gminy. Dzięki temu do ich puszek ich trafiło prawie 24.000 zł. Wszystkie KGW upiekły ciasta, a Wolborskie Centrum Kultury udzieliło swoich pomieszczeń do zorganizowania akcji. Dzięki sponsorom i darczyńcom pozyskano pieniądze na działania oraz mnóstwo przedmiotów i voucherów na usługi. WOSP-owy kram zebrał blisko 10.000 zł.