Finał WOŚP Piotrków 2023: Licytacje i światełko do nieba w sztabie nr 3657 w Piotrkowie. Ile pieniędzy zebrano?

Do godz. 19:35, jak podał sztab nr 3657, zebrano 267,9 tys. złotych. Jednak około 23.25 otrzymaliśmy nową informację od szefa Dariusza Cecotki, że jest to już 305,7 tys. zł. Do tego należy doliczyć urobek drugiego, mniejszego piotrkowskiego sztabu nr 4615, który grał w Focus Mall. Na godz. 23:30 Małgorzata Pingot podała nam, że zebrał on 96,2 tys. złotych, ale zastrzegła, że będzie więcej, bo wciąż trwały aukcje na Allegro. Łącznie było więc już ponad 400 tys. zł!