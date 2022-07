Fly Fest 2022 w Piotrkowie, tłumy ludzi biorą udział w pikniku lotniczym i podziwiają akrobacje i pokazy lotnicze. ZDJĘCIA

Fly Fest 2022 w Piotrkowie, tłumy ludzi biorą udział w pikniku lotniczym.

Fly Fest 2022 w Piotrkowie, jubileuszowa X Międzynarodowa Wystawa Lotnicza odbywa się na lotnisku Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej.

Liczna publiczność przyjechała do Piotrkowa na pokazy i akrobacje oraz wystawy towarzyszące. Jednocześnie trwa piknik lotniczy na płycie lotniska. Ludzie chętnie korzystają ze stoisk gastronomicznych, do których tworzą się kolejki. Podobnie jest z atrakcjami w strefie dla dzieci. Żeby przejechać się karuzelą trzeba swoje odstać. Słoneczna pogoda sprawiła, że na lotnisku w niedzielę pojawiło się, znacznie więcej ludzi niż w sobotę. Wśród uczestników są mieszkańcy Łodzi, Radomska Tomaszowa, Opoczna i innych miast. To jedyna taka impreza w Łódzkiem.

Na drogach dojazdowych do lotniska są duże korki. Każdy skrawek wolnej powierzchni w rejonie lotniska zajmują parkujące samochody. Sytuację na drogach w rejonie lotniska utrudnia remont ul. Moryca. Zwykle tamtędy prowadzono ruch wyjeżdżających z lotniska, zaś ul. Przemysłowa była jednokierunkowa. Dziś ruch odbywa się w dwie strony ulicą Przemysłową. Korki przed lotniskiem zaczynają się na ul. Roosevelta.