Fly Fest 2024 w Piotrkowie. XII edycja pokazów lotniczych i wystawy sprzętu odbędzie się w dniach 6-7 lipca 2024. Zobaczcie PROGRAM, ZDJĘCIA

-Jesteśmy jednym z nielicznych organizatorów pokazów w Polsce, który nie biletuje tego wydarzenia, na teren pokazów wchodzi się za darmo, mówi Marcin Pampuch, dyrektor pokazów lotniczych Fly Fest w Piotrkowie. Wymaga to od nas ogromnego wysiłku organizacyjnego aby zdobyć zaufanie sponsorów i partnerów, miłośników awiacji, którzy decydują się finansować nasz Fly Fest w Piotrkowie. W tym roku przygotowaliśmy spektakularne pokazy w wykonaniu Scandinavian Airshow polegające na spacerze po skrzydłach lecącego samolotu dwóch pięknych kobiet SkyCats. To jedna z największych obecnie atrakcji pokazowych na świecie. Z polskich gwiazd znanych na całym świecie będzie Łukasz Czepiela na samolocie CarbonCub, który wylądował już na molo w Sopocie, na największym wieżowcu w Dubaju, a ostatnio na stadionie we Wrocławiu. Przylecą tradycyjnie piloci akrobacyjni z grupy ORLEN Żelazny oraz piloci ze Słowacji, którzy zaprezentują bitwę powietrzną. Będą też samoloty odrzutowe Polskich Sił Powietrznych FA 50.