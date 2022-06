Galanta Pętla 2022, ultra maraton 500 km na rowerze ukończony przez naszych zawodników. ZDJĘCIA

Galanta Pętla 2022, ultra maraton 500 km na rowerze ukończony przez naszych zawodników.

Taki dystans może wydawać się męczący podczas jazdy samochodem, kilku śmiałków w Piotrkowa pokonało go rowerem spokojnie mieszcząc się w limicie czasu, który wynosił 60 godzin.

- Przejechanie dystansu 500 km rowerem zajęło mi 36 godzin, w tym samej jazdy było 27 godzin, mówi Sylwia Danielik-Słodkowska z teamu Rudy MTB. Podczas jazdy bardzo dokuczał upał i brak snu. Ale nie mogę powiedzieć, że opadłam z sił, bo nie było "ściany".

Start wyznaczono w miejscowości Ruda w Bolimowskim Parku Krajobrazowym. Zawodnicy pojechali w stronę Łowicza wzdłuż rzeki Bzury, później Sobota i Piątek, czyli geometryczny środek Polski. Dalej trasa prowadziła obok Kolegiaty w Tumie, Zamku Królewskiego w Łęczycy oraz Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie. Następnie szutrami wzdłuż rzeki Warty do zbiornika Jeziorsko. Później wzdłuż Warty do Burzenina i kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w Bełchatowie. Następnie największa góra w województwie łódzkim, czyli Góra Kamieńsk oraz księżycowy widok na jej szczycie. Z Kamieńska w stronę Pilicy, by przekroczyć rzekę na "Małpim moście". Później wzdłuż Pilicy do klasztoru Cystersów w Sulejowie. Następnie wzdłuż Zalewu Sulejowskiego do Jelenia, gdzie zaplanowano przejazd przez 300 metrowy bunkier kolejowy. Z Jelenia w kierunku osady Ceteń, dalej szaniec Hubala oraz romański kościół św. Idziego oraz Zamek Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu. Z Inowłodza do Spały i na metę w miejscu startu po przejechaniu 500 km.