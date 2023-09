Gdzie możesz oddać głos w wyborach 2023 w Piotrkowie Trybunalskim? Zobacz listę lokali wyborczych

adres: Wojska Polskiego 127, 97-300 Piotrków Trybunalski numer okręgu do Sejmu: 10 numer okręgu do Senatu: 28

adres: Juliusza Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski numer okręgu do Sejmu: 10 numer okręgu do Senatu: 28

adres: Stefana Żeromskiego 11, 97-300 Piotrków Trybunalski numer okręgu do Sejmu: 10 numer okręgu do Senatu: 28

adres: Al. Mikołaja Kopernika 6, 97-300 Piotrków Trybunalski numer okręgu do Sejmu: 10 numer okręgu do Senatu: 28

adres: Al. Armii Krajowej 17, 97-300 Piotrków Trybunalski numer okręgu do Sejmu: 10 numer okręgu do Senatu: 28

adres: Jeziorna 41, 97-300 Piotrków Trybunalski numer okręgu do Sejmu: 10 numer okręgu do Senatu: 28

adres: Romana Dmowskiego 47, 97-300 Piotrków Trybunalski numer okręgu do Sejmu: 10 numer okręgu do Senatu: 28

adres: Marii Curie-Skłodowskiej 3, 97-300 Piotrków Trybunalski numer okręgu do Sejmu: 10 numer okręgu do Senatu: 28

adres: Wronia 55/59, 97-300 Piotrków Trybunalski numer okręgu do Sejmu: 10 numer okręgu do Senatu: 28

adres: Belzacka 97E, 97-300 Piotrków Trybunalski numer okręgu do Sejmu: 10 numer okręgu do Senatu: 28

adres: Kasztelańska 9, 97-300 Piotrków Trybunalski numer okręgu do Sejmu: 10 numer okręgu do Senatu: 28

adres: Wojska Polskiego 75, 97-300 Piotrków Trybunalski numer okręgu do Sejmu: 10 numer okręgu do Senatu: 28

adres: 1 Maja 18a, 97-300 Piotrków Trybunalski numer okręgu do Sejmu: 10 numer okręgu do Senatu: 28

adres: Adama Mickiewicza 98/102, 97-300 Piotrków Trybunalski numer okręgu do Sejmu: 10 numer okręgu do Senatu: 28

adres: Belzacka 78a, 97-300 Piotrków Trybunalski numer okręgu do Sejmu: 10 numer okręgu do Senatu: 28

adres: Włókiennicza 7, 97-300 Piotrków Trybunalski numer okręgu do Sejmu: 10 numer okręgu do Senatu: 28

adres: Belzacka 97d, 97-300 Piotrków Trybunalski numer okręgu do Sejmu: 10 numer okręgu do Senatu: 28

adres: Jarosława Daniłowskiego 3, 97-300 Piotrków Trybunalski numer okręgu do Sejmu: 10 numer okręgu do Senatu: 28

adres: Topolowa 14a, 97-300 Piotrków Trybunalski numer okręgu do Sejmu: 10 numer okręgu do Senatu: 28

adres: Ignacego Paderewskiego 1A, 97-300 Piotrków Trybunalski numer okręgu do Sejmu: 10 numer okręgu do Senatu: 28

adres: Kazimierza Wielkiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski numer okręgu do Sejmu: 10 numer okręgu do Senatu: 28

adres: Wojska Polskiego 133, 97-300 Piotrków Trybunalski numer okręgu do Sejmu: 10 numer okręgu do Senatu: 28

adres: Władysława Broniewskiego 3, 97-300 Piotrków Trybunalski numer okręgu do Sejmu: 10 numer okręgu do Senatu: 28

adres: Poprzeczna 7a, 97-300 Piotrków Trybunalski numer okręgu do Sejmu: 10 numer okręgu do Senatu: 28

adres: Adama Próchnika 8/12, 97-300 Piotrków Trybunalski numer okręgu do Sejmu: 10 numer okręgu do Senatu: 28

adres: Belzacka 104, 97-300 Piotrków Trybunalski numer okręgu do Sejmu: 10 numer okręgu do Senatu: 28

adres: Kazimierza Szmidta 3, 97-300 Piotrków Trybunalski numer okręgu do Sejmu: 10 numer okręgu do Senatu: 28

adres: Krakowskie Przedmieście 11, 97-300 Piotrków Trybunalski numer okręgu do Sejmu: 10 numer okręgu do Senatu: 28

adres: Romana Dmowskiego 11, 97-300 Piotrków Trybunalski numer okręgu do Sejmu: 10 numer okręgu do Senatu: 28

adres: Jerozolimska 73, 97-300 Piotrków Trybunalski numer okręgu do Sejmu: 10 numer okręgu do Senatu: 28

adres: Wysoka 28/38, 97-300 Piotrków Trybunalski numer okręgu do Sejmu: 10 numer okręgu do Senatu: 28

adres: Kostromska 50, 97-300 Piotrków Trybunalski numer okręgu do Sejmu: 10 numer okręgu do Senatu: 28

adres: Romana Dmowskiego 38e, 97-300 Piotrków Trybunalski numer okręgu do Sejmu: 10 numer okręgu do Senatu: 28

adres: Franklina Roosevelta 1, 97-300 Piotrków Trybunalski numer okręgu do Sejmu: 10 numer okręgu do Senatu: 28

adres: Henryka Sienkiewicza 10/12, 97-300 Piotrków Trybunalski numer okręgu do Sejmu: 10 numer okręgu do Senatu: 28

adres: Leonarda 12/14, 97-300 Piotrków Trybunalski numer okręgu do Sejmu: 10 numer okręgu do Senatu: 28

Wybory w Polsce są pięcioprzymiotnikowe. Co to znaczy?

Jak głosować w wyborach parlamentarnych 2023? Co zrobić, żeby głos był ważny? Zobacz poradnik wyborczy

Wybory parlamentarne odbędą się już niedługo. Warto więc dowiedzieć się, jak oddać ważny głos, aby nie popełnić błędu oraz gdzie można będzie wziąć udział w wyborach. Jakie rzeczy są niezbędne podczas głosowania? Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tego, jak przygotować się do nadchodzących wyborów parlamentarnych.

Co trzeba zrobić, żeby oddać głos za granicą?

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu ma obywatel Polski, który posiada czynne prawo wyborcze. Głosowanie poza granicami naszego kraju odbywa się wyłącznie osobiście. Osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Można to zrobić ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zachęca również do korzystania z elektronicznego systemu rejestracji e-wybory. W zgłoszeniu należy podać swoje dane osobowe, numer PESEL, adres stałego zamieszkania w Polsce, a także adres zagraniczny.