Gdzie na nordic walking do 68 km od Piotrkowa Trybunalskiego. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 3 - 4 lutego

Szukasz nowych tras do nordic walking w pobliżu Piotrkowa Trybunalskiego? Z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie kilka propozycji na najbliższy weekend. Jeśli to Twój początek z nordic walking, zacznij w weekend. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, by znaleźć swoje tempo. Poznaj nasze propozycje, gdzie można się wybrać z Piotrkowa Trybunalskiego na nordic walking. W tym tygodniu wybraliśmy trasy w odległości do 68 km od miasta. Przetestuj je i podziel się opinią z innymi.

Trasy nordic walking z Piotrkowa Trybunalskiego

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy 3 trasy nordic walking w odległości do 68 km od Piotrkowa Trybunalskiego. Zobacz, czy trasa polecana przez innego użytkownika Traseo jest dobra również dla Ciebie. Zanim wyjdziesz, sprawdź, jaka będzie pogoda w Piotrkowie Trybunalskim. W sobotę 3 lutego według prognozy pogody ma być 7°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 41%. W niedzielę 4 lutego zgodnie z najnowszymi prognozami pogody ma być 8°C w najcieplejszym momencie dnia. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 47%. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Spała Orient Express Stopień trudności: 2.0

Dystans: 7,12 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 44 m

Suma podejść: 343 m

Suma zejść: 329 m Trasę do marszu z Piotrkowa Trybunalskiego poleca Amber.travel

W ambitnym programie I Ogólnopolskiego Spływu Morsów była ponadto gra terenowa w lasach spalskich. Po spływie i popasie w Spale, Piotr przydzielił drużynom zadania, wręczył mapy, a ja dla sprawdzenia się i czasu podjąłem również wyzwanie i wystartowałem, oczywiście poza konkursem. Gra Terenowa Adventure Orient w lasach spalskich to ciekawa propozycja spędzenia wolnego czasu dla całej rodziny, grupy znajomych lub na samotny wypad za miasto.

W zabawie udział wziąć może każdy, w dowolnie wybranym przez siebie czasie.

Zabawa w odnajdywanie punktów (orienteering) może być świetnym uzupełnieniem integracyjnej imprezy firmowej i team buildingu. Istota gry terenowej polega na odnajdywaniu punktów kontrolnych wyznaczonych w terenie. Służy do tego specjalne wydanie mapy Spalskiego Parku Krajobrazowego, na której punkty zaznaczone są za pomocą okręgów.

Mapa Spalskiego Parku Krajobrazowego z zaznaczonymi punktami kontrolnymi w skali 1:50 000 jest jednym z głównych elementów gry terenowej. Znajduje się na niej opis walorów krajoznawczych obszaru parku krajobrazowego oraz informacje praktyczne. Mapa wydana przez firmę COMPASS jest dostępna u nas w Amber Przystań Tomaszów Maz. i w księgarniach na terenie całego kraju.

Dzięki udziałowi w grze można poznać wiele interesujących miejsc, które przeciętny turysta rzadko odwiedza. Wybór drogi między punktami jest dowolny jak również kolejność ich zaliczania.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Sieradowicki Park Krajobrazowy Stopień trudności: 2.0

Dystans: 11,8 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 149 m

Suma podejść: 2 207 m

Suma zejść: 2 210 m Trasę nordic walking mieszkańcom Piotrkowa Trybunalskiego poleca Roberttof

Krótka piesza wycieczka w mroźny dzień. Latem można wybrać się z małymi dziećmi.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Ciekoty-Krajno Zagórze-Krajno Pierwsze-Góra Wymyślona-Ciekoty Stopień trudności: 2.0

Dystans: 13,13 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 131 m

Suma podejść: 161 m

Suma zejść: 161 m Marta_pozoga poleca trasę uprawiającym nordic walking z Piotrkowa Trybunalskiego Z Ciekot niebieskim szlakiem poszliśmy w kierunku św. Katarzyny, początkowo po szosie ul. Łysogórską. Za Lubrzanką skręciliśmy w prawo, wchodząc na drogę gruntową wiodącą przez łąki i pola, im bliżej zejścia na szosę w Krajnie Zagórze, tym bardziej zarośniętą trawą (chyba dawno temu odświeżali ten szlak), w tle Łysica, po prawej stronie zabudowania. Weszliśmy na szosę w Krajnie Zagórze, kierując się w lewo. Po prawej stronie minęliśmy park rozrywki z miniaturami, dalej po szosie z podejściem pod górę aż do drogi 752.

Tu dla nas był koniec szlaku niebieskiego, bo musieliśmy wracać do Ciekot. Poszliśmy kawałek w górę drogą 752, kierując się w prawo na Krajno Pierwsze. Dalej szliśmy czerwonym szlakiem w kierunku góry Radostowa. Po minięciu zabudowań w Krajnie Pierwszym poszliśmy prosto wzdłuż betonowego muru, za który ma swą siedzibę firma transportowa. Na szlaku w tym miejscu brakuje oznakowania, można się pomylić i zejść drogą asfaltową w dół. Dalej szlak wiedzie grzbietem przez łąki i pola na górę Wymyśloną (krótkie strome podejście), na szczycie której są niewielkie głazy. Widoki przepiękne. Po zejściu z góry postanowiliśmy opuścić szlak czerwony i tuż u podnóża góry Radostowej zejść drogą polną w dół do Ciekot. Widoki na szlaku czerwonym zdecydowanie lepsze niż na niebieskim.

Nawiguj

Nordic walking - co to?

Nordic walking jest coraz chętniej wybierany przez różne grupy wiekowe. Czym jest ten sposób aktywności? Nordic walking polega na chodzeniu z kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Jeśli trening jest wykonywany poprawnie, może przynieść naprawdę zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Dla kogo jest nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.