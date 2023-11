Gdzie na nordic walking do 68 km od Piotrkowa Trybunalskiego. Pomysły na odrobinę ruchu - weekend 25 - 26 listopada

Szukasz ciekawych tras do nordic walking w pobliżu Piotrkowa Trybunalskiego? Z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie kilka pomysłów na najbliższy weekend. Jeśli to Twój początek z nordic walking, zacznij w weekend. W wolnym dniu będziesz mieć czas, by znaleźć swoje tempo. Oto nasze podpowiedzi, gdzie warto sie wybrać z Piotrkowa Trybunalskiego na nordic walking. Tym razem wybraliśmy ścieżki w odległości do 68 km od miasta. Sprawdź je i daj znać, jak Ci się podobało.

Nordic walking w pobliżu Piotrkowa Trybunalskiego

Wspólnie z Traseo wybraliśmy 3 ścieżki nordic walking w odległości do 68 km od Piotrkowa Trybunalskiego. Sprawdź, czy szlak polecany przez innych odpowiada również Tobie. Przed drogą sprawdź pogodę dla Piotrkowa Trybunalskiego. W sobotę 25 listopada według prognozy pogody ma być 0°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 38%. W niedzielę 26 listopada zgodnie z najnowszymi prognozami pogody ma być -1°C w najcieplejszym momencie dnia. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 26%. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Spacer:Tarczek - Bodzentyn Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,17 km

Czas trwania marszu: 59 min.

Przewyższenia: 63 m

Suma podejść: 117 m

Suma zejść: 149 m Ancygan poleca trasę uprawiającym nordic walking z Piotrkowa Trybunalskiego

Trasa spacerowa, alternatywna dla końcowej części zielonego szlaku pieszego ze Starachowic do Bodzentyna - prowadzonego brzegiem rzeki.

Jedyne utrudnienie to konieczność przejścia 1.6 km poboczem drogi powiatowej Bodzentyn - Nowa Słupia.

Nawiguj

Czy będzie dobra pogoda do marszu? Prognoza pogody na weekend dla Piotrkowa Trybunalskiego

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Ciekoty-Krajno Zagórze-Krajno Pierwsze-Góra Wymyślona-Ciekoty Stopień trudności: 2.0

Dystans: 13,13 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 131 m

Suma podejść: 161 m

Suma zejść: 161 m Marta_pozoga poleca trasę mieszkańcom Piotrkowa Trybunalskiego Z Ciekot niebieskim szlakiem poszliśmy w kierunku św. Katarzyny, początkowo po szosie ul. Łysogórską. Za Lubrzanką skręciliśmy w prawo, wchodząc na drogę gruntową wiodącą przez łąki i pola, im bliżej zejścia na szosę w Krajnie Zagórze, tym bardziej zarośniętą trawą (chyba dawno temu odświeżali ten szlak), w tle Łysica, po prawej stronie zabudowania. Weszliśmy na szosę w Krajnie Zagórze, kierując się w lewo. Po prawej stronie minęliśmy park rozrywki z miniaturami, dalej po szosie z podejściem pod górę aż do drogi 752.

Tu dla nas był koniec szlaku niebieskiego, bo musieliśmy wracać do Ciekot. Poszliśmy kawałek w górę drogą 752, kierując się w prawo na Krajno Pierwsze. Dalej szliśmy czerwonym szlakiem w kierunku góry Radostowa. Po minięciu zabudowań w Krajnie Pierwszym poszliśmy prosto wzdłuż betonowego muru, za który ma swą siedzibę firma transportowa. Na szlaku w tym miejscu brakuje oznakowania, można się pomylić i zejść drogą asfaltową w dół. Dalej szlak wiedzie grzbietem przez łąki i pola na górę Wymyśloną (krótkie strome podejście), na szczycie której są niewielkie głazy. Widoki przepiękne. Po zejściu z góry postanowiliśmy opuścić szlak czerwony i tuż u podnóża góry Radostowej zejść drogą polną w dół do Ciekot. Widoki na szlaku czerwonym zdecydowanie lepsze niż na niebieskim.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Michniów - Kamień Michniowski - Wykus - Polana Barwinek - Czarny Las - Michniów Stopień trudności: 3.0

Dystans: 27,72 km

Czas trwania marszu: 9 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 132 m

Suma podejść: 239 m

Suma zejść: 230 m Amatorom nordic walking z Piotrkowa Trybunalskiego trasę poleca Ziutekd

Marsz ok. 8 godzin z 4 krótkimi przerwami na uzupełnienie płynów - skróty widoczne na ogólnodostępnych mapach, pozwalające zejść ze ścieżek rowerowych szutrowych w las, są rzadko uczęszczane i częściowo zarośnięte. Warto zabrać ze sobą różne mapy dla porównania przebiegu "skrótów" i nawigację GPS.

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Czym jest nordic walking?

Nordic walking zyskuje w ostatnich latach na popularności. Czym jest ten sposób aktywności? Nordic walking to prosty trening z wykorzystaniem specjalnych kijków. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Poprawne wykonywanie treningu może przynieść zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Dla kogo jest nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.

Strefa Biznesu: Polacy coraz częściej podróżują po kraju samolotem