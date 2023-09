Gdzie na nordic walking do 68 km od Piotrkowa Trybunalskiego. Urokliwe trasy na weekend 23 - 24 września

Rozglądasz się za ciekawymi trasami nordic walking w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego? Wspólnie z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie garść pomysłów na ten tydzień. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, by znaleźć swoje tempo. Poznaj nasze propozycje, gdzie można się wybrać w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego na nordic walking. Na ten weekend znaleźliśmy ścieżki w odległości do 68 km od miasta. Sprawdź je i daj znać, jak Ci się podobało.

Nordic walking w pobliżu Piotrkowa Trybunalskiego

Wspólnie z Traseo przygotowaliśmy 3 szlaki nordic walking w odległości do 68 km od Piotrkowa Trybunalskiego. Zobacz, czy ścieżka polecana przez innego użytkownika Traseo odpowiada również Tobie. Nim wyjdziesz, sprawdź, jaka jest prognoza pogody dla Piotrkowa Trybunalskiego. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Z Huty Szklanej na św. Krzyż Stopień trudności: 1.0

Dystans: 2,35 km

Czas trwania marszu: 47 min.

Przewyższenia: 97 m

Suma podejść: 97 m

Suma zejść: 2 m Mirekblagier poleca trasę mieszkańcom Piotrkowa Trybunalskiego Miły bardzo łatwy spacerek. Podejście znakowane na 1,1 h swobodnie przechodzi się dużo szybciej. Zwłaszcza, że cały czas idzie się chodnikiem. Leniwi mogą wyjechać kolejką lub dorożką. Startujemy z parkingu w Hucie Szklanej. Parking ma zaplecze gastronomiczno-pamiątkarstkie oraz ładny plac zabaw dla dzieci. Droga prowadzi przez puszczę. Szybko wchodzimy na Łysiec zwany Łysą Górą, czy to tu czarownice zlatywały na swych miotłach, aby odbyć swe magiczne obrzędy? Ale sabat pod bokiem zakonników, coś tu nie pasuje. W każdym razie żadna ze spotkanych pań miotły nie miała. Na szczycie główną atrakcją jest klasztor z relikwią krzyża świętego i muzeum przyrodnicze. Warto zwiedzić klasztor, muzeum misyjne, kryptę Jeremiego Wiśniowieckiego, oraz polecam muzeum przyrodniczo leśne znajdujące się w dawnym więzieniu, które jeszcze wcześniej było klasztorem Benedyktynów. Po zwiedzaniu można się posilić, i odpocząć. W Hucie Szklanej warto zwiedzić osadę słowiańską. Spotka się tam kowala, zielarkę i innych rzemieślników opowiadających o swej pracy. Przydatne linki Przykładowe ceny na dzień 23 września 2012:

Parking 5zł

Muzeum misyjne wolne datki

Krypta Jeremiego Wiśniowieckiego 2zł ulgowy 1zł

Muzeum przyrodniczo leśne

Wystawa przyrodnicza 8zł ulgowy 6zł

Wystawa więzienie 2zł ulgowy 1zł

Osada Słowian 10zł ulgowy 8zł rodzinny 2+2 30zł

Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wycieczka po Górach Świętokrzyskich Stopień trudności: 2.0

Dystans: 26,42 km

Czas trwania marszu: 3 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 329 m

Suma podejść: 1 600 m

Suma zejść: 1 601 m Trasę nordic walking mieszkańcom Piotrkowa Trybunalskiego poleca Dan.wos Do Nowej Słupi można dojechać na różne sposoby aby później wyruszyć pieszo biegiem bądź rowerem przez piękne Góry Świętokrzyskie. Wędrówkę zaczynamy spod bramy do Puszczy Jodłowej - Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Na Święty Krzyż zmierzamy Droga Królewską która zawdzięcza nazwę pielgrzymujących do klasztoru Królów Polskich. Odwiedzili to miejsce m.in. Kazimierz Wielki czy Władysław Jagieło. Na trakcie królewskim mijamy drewniane stacje Drogi Krzyżowej, Zabytkową Kapliczkę oraz wiekowe drzewa. Na szczyt Łysej Góry wchodzimy przez Bramę, docierając do Klasztoru. Święty Krzyż nazwę zawdzięcza znajdującym się tu Relikwią Drzewa Krzyża przechowywanym od wieków w Klasztorze. Zwiedzić w Klasztorze można kaplice Oleśnickich, Kościół, Muzeum Wystawy Świętokrzyskiej, oraz wejść na Panoramę Świętokrzyską przechodząc tuż obok wieży Radiowo-Telewizyjnej. Drogą asfaltową zmierzamy do Szklanej Huty ( miejscowość nazwę zawdzięcza pracującym tu przed wiekami hutą szkła ). Stąd czerwonym szlakiem zmierzamy do Kakonina. W Kakoninie na szlaku znajduje się drewniana chałupa wiejska sprzed wieków zachowana w doskonałym stanie. Tuż za tym wiekowym budynkiem znów wkraczamy w Puszcze Jodłową, teraz trasa przez 2 km już tylko wiedzie pod górę, aby w końcu znaleźć się na szczycie góry Święty Mikołaj 535m n.p.m.

Na Mikołaju zawracamy podążając tą samą trasą do Nowej Słupi. Z Mikołaja przez Łysice 611 m n.p.m. możemy podążyć do Bodzentyna czy Świętej Katarzyny. W Słupi możemy się posilić, zobaczyć w muzeum jak przed wiekami wytapiali żelazo, zwiedzić kościół parafialny, odwiedzić dużą bibliotekę. Nocleg tu znajdziemy bez problemu w kilkudziesięciu agroturystycznych gospodarstwach oraz Schronisku Młodzieżowym. Na przejście trasy pieszo oraz z poświęceniem czasu na zwiedzanie trzeba przeznaczyć cały dzień. Jednak, kto raz odwiedzi to piękne miejsce będzie zawsze marzył aby znów tu wrócić.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Radom Stopień trudności: 1.0

Dystans: 9,51 km

Czas trwania marszu: 3 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 57 m

Suma podejść: 870 m

Suma zejść: 880 m Wielogorski poleca trasę mieszkańcom Piotrkowa Trybunalskiego

Spacerem przez Radom

Czym jest nordic walking?

Nordic walking staje się coraz bardziej pupularny. Ale na czym polega ten sposób aktywności? Nordic walking to nic innego, jak maszerowanie z odpowiednimi kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Poprawne wykonywanie treningu może przynieść zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Dla kogo jest nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.

