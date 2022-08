Gdzie na spacer do 68 km od Piotrkowa Trybunalskiego. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 20 - 21 sierpnia

Trasy spacerowe w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 68 km od Piotrkowa Trybunalskiego, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

🌳 Trasa spacerowa: XXIII Konecki Maraton Pieszy 50 km

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 48,13 km

Czas trwania spaceru: 11 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 157 m

Suma podejść: 3 149 m

Suma zejść: 3 183 m

Spacerowiczom z Piotrkowa Trybunalskiego trasę poleca Jedrula77

120 osób wędrowało w sobotę po ziemi koneckiej. Wyruszyli ze Stąporkowa, by po pokonaniu 50 kilometrów zakończyć rajd przy ognisku w Sielpi. W niedzielny poranek piechurzy otrzymali dyplomy, medale i upominki.

Konecki oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego po raz 23. zaprosił amatorów długodystansowych marszów na Konecki Maraton Pieszy "Konecka 50-tka”. Zaproszenie przyjęli turyści nie tylko z powiatu koneckiego, ale także między innymi ze Skarżyska Kamiennej, Kielc, Opoczna, Warszawy, Tomaszowa Mazowieckiego czy Wrocławia. W imprezie uczestniczyła także liczna grupa ze Słowacji.