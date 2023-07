Gdzie na spacer do 68 km od Piotrkowa Trybunalskiego. Pomysły spędzenie czasu w weekend 8 - 9 lipca

Nie masz pomysłu na uroczą trasę na spacer w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego? Nasze propozycje, gdzie można się wybrać. Przygotowaliśmy 3 ciekawe trasy. Mogą mieć różny czas przejścia, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 3 trasy na zdrowy spacer w odległości do 68 km od Piotrkowa Trybunalskiego. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy spacerowe w pobliżu Piotrkowa Trybunalskiego warto sprawdzić w weekend.

Wycieczki ze spacerem w pobliżu Piotrkowa Trybunalskiego We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe oddalonych maksymalnie o 68 km od Piotrkowa Trybunalskiego, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. 🌳 Trasa spacerowa: Opoczno Stopień trudności: 1.0

Dystans: 3,66 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 16 m

Suma podejść: 46 m

Suma zejść: 46 m Max_c74 poleca trasę spacerowiczom z Piotrkowa Trybunalskiego Wycieczka piesza do zamku Opoczno.

Współczesna bryła zameczku niewiele ma już wspólnego ze średniowieczną królewską warownią - oprócz nazwy ze starego założenia zachowała się część piwnic i być może trzy sklepione komnaty. Jej pozbawiona zabytkowego charakteru forma stanowi dziś rażący przykład, do czego może doprowadzić rekonstrukcja oparta nie na rzetelnej analizie historycznej, lecz jedynie na wyobraźni i własnym widzimisie architekta. W gmachu mieści się siedziba Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz Muzeum Regionalne z ekspozycją historyczno-etnograficzną poświęconą Ziemi Opoczyńskiej, przedstawiającą m.in.: dawne stroje regionalne, rekonstrukcję wiejskiej chaty, ludową rzeźbę oraz malarstwo, a także przedmioty i dokumenty dotyczące początków miasta i jego rozwoju.

Zamek mimo umownej atrakcyjności warto odwiedzić będąc w okolicy, aby mieć swój pogląd co do tej budowli.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Ciekoty-Krajno Zagórze-Krajno Pierwsze-Góra Wymyślona-Ciekoty Stopień trudności: 2.0

Dystans: 13,13 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 131 m

Suma podejść: 161 m

Suma zejść: 161 m Marta_pozoga poleca trasę mieszkańcom Piotrkowa Trybunalskiego

Z Ciekot niebieskim szlakiem poszliśmy w kierunku św. Katarzyny, początkowo po szosie ul. Łysogórską. Za Lubrzanką skręciliśmy w prawo, wchodząc na drogę gruntową wiodącą przez łąki i pola, im bliżej zejścia na szosę w Krajnie Zagórze, tym bardziej zarośniętą trawą (chyba dawno temu odświeżali ten szlak), w tle Łysica, po prawej stronie zabudowania. Weszliśmy na szosę w Krajnie Zagórze, kierując się w lewo. Po prawej stronie minęliśmy park rozrywki z miniaturami, dalej po szosie z podejściem pod górę aż do drogi 752.

Tu dla nas był koniec szlaku niebieskiego, bo musieliśmy wracać do Ciekot. Poszliśmy kawałek w górę drogą 752, kierując się w prawo na Krajno Pierwsze. Dalej szliśmy czerwonym szlakiem w kierunku góry Radostowa. Po minięciu zabudowań w Krajnie Pierwszym poszliśmy prosto wzdłuż betonowego muru, za który ma swą siedzibę firma transportowa. Na szlaku w tym miejscu brakuje oznakowania, można się pomylić i zejść drogą asfaltową w dół. Dalej szlak wiedzie grzbietem przez łąki i pola na górę Wymyśloną (krótkie strome podejście), na szczycie której są niewielkie głazy. Widoki przepiękne. Po zejściu z góry postanowiliśmy opuścić szlak czerwony i tuż u podnóża góry Radostowej zejść drogą polną w dół do Ciekot. Widoki na szlaku czerwonym zdecydowanie lepsze niż na niebieskim.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Bunkier kolejowy w Konewce Stopień trudności: 1.0

Dystans: 2,65 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 14 m

Suma podejść: 93 m

Suma zejść: 91 m Ulixes poleca trasę mieszkańcom Piotrkowa Trybunalskiego

Piesza wycieczka po terenie bunkra kolejowego w Konewce.

Trasa przyjemna na 1, 2 godzinną wycieczkę. Warto zabrać coś ciepłego bo wewnątrz jest bardzo zimno.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Piotrkowa Trybunalskiego

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Dlaczego warto chodzić na spacery? Spacerowanie przynosi efekty. Regularne spacery pomagają w walce ze stresem, a także pozytywnie wpływają na układ krążenia. Wpływają więc pozytywnie zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Ruch to ważna część naszego życia, gdy chcemy dbać o zdrowie. Nie każdy ma czas i ochotę na uprawianie sportu. Spacerowanie to prosta forma aktywności i dobra alternatywa dla wszystkich, którzy nie przepadają za sportem. Oczywiście, jeśli jesteś osobą aktywną sportowo, spacery będą świetnym dopełnieniem. Dbanie o odpowiednią dawkę ruchu powinno być szczególnie istotne dla osób, które mają siedzący tryb pracy. Wprowadź codziennie spacery do swoich planów, a zobaczysz ich pozytywny wpływ na Twoje samopoczucie.

Ile powinno się robić kroków dziennie?

WHO podaje, że dzienna dawka kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 - 8 000 kroków dziennie. Natomiast osoby z przewlekłymi chorobami od 3 500 do 5 500 kroków dziennie.

Czy to dużo? Zależy dla kogo. Jeśli do tej pory nie zwracałeś uwagi na to i niewiele się ruszałeś, warto zacząć od krótkich spacerów i stopniowo zwiększać liczbę kroków, by się nie zniechęcić. Oczywiście im więcej kroków, tym więcej korzyści, jednak nie warto popadać w skrajności. Każdy ma czasem słabszy dzień lub gorzej się czuje. Nie zmuszaj się wtedy na siłę do zrobienia odpowiedniej liczby kroków. Jeśli twoje ciało domaga się regeneracji, pozwól sobie na to. Spacerowanie to świetny pomysł na spędzanie czasu z najbliższymi. Dlaczego nie połączyć przyjemnego z pożytecznym? Umawiasz się regularnie na kawę z przyjaciółką? A może codziennie wieczorami siedzisz przed telewizorem z drugą połówką? Spróbuj zaproponować inną formę spędzanie czasu i wyciągnij najbliższych na spacer, jeśli pogoda jest sprzyjająca.

Michał Wencel - Spływ kajakowy Koziołka Kędzierzyn Koźle