Gdzie zjeść najlepsze lody w Piotrkowie Trybunalskim? Polecane miejsca w maju 2023

Jak powstały lody?

Pierwsze informacje o deserach zrobionych z owoców, mleka i lodu przywędrowały ze starożytnych Chin. Tym wymyślnym rarytasem delektowali się także wybrańcy zamieszkujący starożytny Rzym i Grecję. Z powodu konieczności transportu lodu z wysokich gór były wykwintnym i rzadko spotykanym posiłkiem w formie dzisiejszego sorbetu.

W czasach Renesansu odkryto, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie włożony do naczynia z lodem i solą zostanie on zamrożony. Pierwsza prawdziwa lodziarnia pod nazwą Cafe Procope została otwarta we Francji w 1686 roku.

W naszej ojczyźnie najstarszy przekaz o sorbetach pochodzi z XVII wieku. Po raz pierwszy przepis na zmrożony deser umieszczono w książce kucharskiej w 1783 roku. Wówczas przysmak ten obecny był jedynie na królewskim dworze, a następnie na stołach szlacheckich.

Po II wojnie światowej lody produkowano na większą skalę, a ich spożywanie stało się popularne. We wczesnych latach tego okresu rzemieślnicy wytwarzali je w specjalnych maszynkach i układali w beczkach z solą i lodem. Nakładali je za pomocą łyżek na andruty i wafle. Smaki, jakie oferowali wówczas lodziarze nie były urozmaicone. Najczęściej były to lody mleczne, śmietankowe, w sezonie także truskawkowe, czekoladowe lub z dodatkiem świeżych owoców. Z upływem czasu komponowano nowe smaki, a ich produkcja stawała się coraz większa. Podawane były w waflowych pucharkach, zaczęto wytwarzać także lody gałkowe.