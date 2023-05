Gdzie znaleźć najlepsze lody w Piotrkowie Trybunalskim? Które miejsca są polecane w maju 2023?

Po wojnie zaczęto produkować lody na dużą skalę. Lodziarze kręcili je w specjalnych maszynkach. Serwowane były w waflach lub andrutach. Zaczęto sprzedawać również te na patyku. Lodziarnie w Piotrkowie Trybunalskim otwierano przy głównym placu i najbardziej ruchliwych ulicach. Lody dostępne były tylko latem, dlatego był to deser wyczekiwany cały rok i miał on duże zainteresowanie w sezonie.

W naszej ojczyźnie większą popularność lody zyskały jeszcze przed wojną. Sprzedawano je ze specjalnych wózków na ulicach Warszawy, Krakowa, Lwowa w dwóch złączonych ze sobą waflach. Otwarto także pierwsze lodziarnie, które wabiły do siebie rzesze klientów.

Pierwsze wzmianki o deserach z mleka, owoców i lodu przywędrowały ze starożytnych Chin. Tym wymyślnym rarytasem delektowali się także wybrańcy zamieszkujący starożytny Rzym i Grecję. Był to posiłek unikatowy, w formie dzisiejszego sorbetu i niezbyt prosty w wykonaniu z powodu konieczności sprowadzania lodu z gór.

Lody włoskie robione są z gotowych mieszanek w proszku, które łączy się z wodą. Maszyna zamraża powstałą masę. Podaje się je w formie stożka w waflu. W procesie produkcji zostają napowietrzone, a ich temperatura jest nieco wyższa niż pozostałych lodów. Ich konsystencja jest kremowa i delikatna. Najpopularniejsze są czekoladowe i śmietankowe, ale można też spotkać np. pistacjowe, malinowe, truskawkowe. Do tego możemy dodać polewę w różnych smakach.

Lody wegańskie są inne niż pozostałe pod tym względem, że ich skład nie zawiera w sobie produktów pochodzenia zwierzęcego, czyli mleka i śmietany. Są to najczęściej sorbety oraz lody sporządzane z wegańskich zamienników, np. mleka sojowego, kokosowego lub z nerkowca z dodatkiem owoców. Mają takie same walory smakowe jak te wykonane w sposób tradycyjny i z pewnością są zdrowe.

Jak prezentuje się kaloryczność lodów?

Sięgając po lody myślimy o tym czy mają dużo kalorii i czy nie wpłyną źle na naszą figurę. W zależności od rodzaju lodów porcja 100 g zawiera około 200 kcl. Jedna gałka lodów waniliowych dostarcza około 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to mało. Możemy więc bez obaw delektować się nimi w upalne dni.