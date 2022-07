Góry śmieci nad Zalewem Cieszanowickim. Gmina Rozprza ostrzega - są kamery, będziemy zgłaszać na policję ZDJĘCIA

Góry śmieci nad Zalewem Cieszanowickim. Gmina Rozprza ostrzega - są kamery, będziemy zgłaszać na policję

Urzędnicy z gminy Rozprza pokazują, co pozostawiają po sobie wypoczywający nad Zalewem Cieszanowickim i apelują zarówno do mieszkańców, jak i przyjezdnych, by zachowali porządek i nie wyrzucali śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych, a świadków takiego zachowania o reagowanie i zawiadomienie urzędu gminy w Rozprzy lub policji. Ostrzegają przy tym, że w celu monitorowania porządku i czystości, ponownie zainstalowane zostały kamery, a wszelkie przypadki zaśmiecania będą kierowane na policję. Pozostawienie odpadów w niedozwolonych miejscach jest ścigane przez policję i podlega karze grzywny do 5.000 zł.