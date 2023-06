Grand Prix ogólnopolskiego konkursu dla projektanta ZSP nr 6, czyli "Odzieżówki" w Piotrkowie - ZDJĘCIA

Paweł Kisiel zdobył Grand Prix konkursu, a drugie miejsce Julia Trojanowska. Tematem tegorocznej edycji konkursu organizowanego przez Liceum Plastyczne w Gdańsku, była „Magia bursztynu w modzie”.

- Młodzi projektanci podeszli do tematu bardzo indywidualnie i stworzyli niezwykle oryginalne projekty, które swoją formą i przesłaniem nawiązują do bursztynu - cieszy się Ewa Wolniak, nauczyciel ZSP nr 6. - Ciekawe rysunki żurnalowe były tylko początkiem twórczego procesu, który swój finał znalazł w pięknie wykonanych kreacjach.

Zarówno Julia, jak i Paweł, w swoich realizacjach zastosowali niekonwencjonalne tworzywa. Julia do swojej sukni wykonała nietypowy gorset z prawdziwej kory sosny, nawiązując tym do pochodzenia i historii bursztynu. Natomiast Paweł z plastikowych butelek i farby do szkła stworzył bursztynową kompozycję, wylewającą się z sukni, niczym z morskich fal.

Jury konkursu doceniło niesamowitą wyobraźnię, kreatywność i doskonałe wykonanie ubiorów. Za suknię „Bursztynowa bryza” Paweł Kisiel otrzymał nagrodę Grand Prix, a Julia Trojanowska, oryginalną realizacją „Bursztynowe drzewo” zdobyła II miejsce.