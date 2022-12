Groźny pożar w Barkowicach. Płonął budynek gospodarczy połączony z mieszkalnym - ZDJĘCIA

Po dojeździe na miejsce pierwszych zastępów okazało się, że budynek gospodarczy jest całkowicie objęty ogniem. Niestety, ogień rozprzestrzenił się również na cały dach budynku obejmującego pomieszczenia gospodarcze i mieszkalne. Dużym zagrożeniem była możliwość przedostania się ognia do części mieszkalnej.

Na szczęście mieszkaniec domu został ewakuowany z budynku jeszcze przed przybyciem służb. W trakcie pożaru spał w domu, nie był świadomy zagrożenia - relacjonują strażacy z OSP KSRG Przygłów. - Pomocy udzielił mu inny mieszkaniec Barkowic, na co dzień pracujący w służbie więziennej w stopniu majora. Jadąc do pracy zauważył kłęby dymu i postanowił sprawdzić co się dzieje. Dzięki takiej postawie udało się uniknąć najgorszego.