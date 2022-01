Grzegorz Wojciechowski - aktywność w Sejmie i najważniejsze informacje

Kim jest Grzegorz Wojciechowski?

wiek: 61

wykształcenie: wyższe

Grzegorz Wojciechowski, polski polityk i rolnik, urodzony w 1960 r. w Rawie Mazowieckiej. Studia rolnicze ukończył w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończył również studia na Wydziale Fizyki Technicznej, Matematyki Stosowanej i Informatyki na Politechnice Łódzkiej. Rozpoczął prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego, pracował jako nauczyciel, a także zajmował stanowisko kierownika rawskiego biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W latach 1998-2006 zasiadał w radzie gminy Regnów. Do 2007 r. był radnym sejmiku łódzkiego. Udzielał się w Polskim Stronnictwie Ludowym. Później przeszedł do PSL “Piast”. W 2007 r. uzyskał mandat senatorski z ramienia PiS. W 2010 r. dołączył do PiS. W 2011 r. ponownie został wybrany do Senatu. W 2015 r. uzyskał mandat poselski. W 2018 r. dostał się ponownie do sejmiku łódzkiego. W tym samym roku został powołany na wicemarszałka w nowym zarządzie województwa. W 2019 r. złożył rezygnację z funkcji wicemarszałka i ponownie został wybrany do Sejmu.