II Charytatywne Morsowanie na Zalewie Cieszanowickim dla Paulinki Adamus

W programie II Charytatywnego Morsowania nad Zalewem Cieszanowickim jest - na początek - Karnawałowy Bieg Morsa, co pół godziny rozgrzewka dla morsujących i wejście do wody, gorąca herbata i ciasto oraz ognisko. Początek o godz. 14.30.

Podczas imprezy będą zbierane pieniądze na leczenie i rehabilitację 13-letniej Paulinki Adamus z Bujen, która pod koniec września ubiegłego roku doznała niedokrwiennego udaru mózgu, prze co cierpi na prawostronny niedowład ciała i afazję całkowitą. Jedyną szansą na to, by dziewczynka odzyskała sprawność i wróciła do zdrowia jest specjalistyczna i kosztowana rehabilitacja z terapią neurologopedyczna i psychologiczną. Miesięczny pobyt w prywatnej klinice rehabilitacyjnej to koszt około 20 tysięcy złotych.

Zbiórkę na pomoc dla Paulinki Adamus można też wesprzeć TUTAJ