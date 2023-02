II Turniej Szachowy Chrobrego w Piotrkowie - ponad 40 uczniów rywalizowało o mistrzostwo szkoły - wyniki ZDJĘCIA

II Turniej Szachowy Chrobrego w Piotrkowie

II Turniej Szachowy Chrobrego w Piotrkowie zorganizowano we wtorek 7.02.2023 w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Chrobrego. O tytuł szkolnego mistrza królewskiej gry rywalizowało ponad 40 uczniów, głównie z klas o profilu matematycznym.

II Turniej Szachowy Chrobrego rozegrano w systemie 7 rund w tempie 10 minut na zawodnika. Nad prawidłowym przebiegiem czuwał profesjonalny sędzie Piotr Kaukiel.

- W II Turnieju Szachowym Chrobrego bierze udział 7% naszych uczniów, zarówno dziewczyny jak i chłopcy - mówi Henryk Michalski, dyrektor I LO w Piotrkowie. Nasi uczniowie z dużym zacięciem przystąpili do rywalizacji w królewskiej grze. Bardzo mnie to cieszy, bo szachy to doskonała gra, która nareszcie odzyskuje popularność wśród młodego pokolenia.