Jak zdrowo przeżyć święta i z energią wkroczyć w nowy rok? NFZ przygotował materiały, które ułatwią dbanie o siebie

Ciężkie i słodkie jedzenie, godziny spędzane bez ruchu za stołem, a do tego alkohol mogą stworzyć niebezpieczną mieszankę. Dlatego wiele osób po świętach czuje się źle, ociężale, a nawet przybiera na wadze. Co robić, by tego uniknąć?

Świąteczny e-book NFZ z przepisami na Boże Narodzenie

- Nie ma świąt bez makowca czy piernika, ale skoro można robić ciasta bez glutenu dla osób na diecie bezglutenowej, to można również upiec je bez cukru lub chociaż dodać go mniej – mówi Barbara Kucharska.

Co po świętach? 8 Tygodni do Zdrowia

Ale nie ma co się oszukiwać – nie wszyscy w święta zachowają zdrową dietę i odpowiednią aktywność fizyczną. Spotkania przy suto zastawionym stole z bliskimi, słodkie pokusy, pogoda niesprzyjająca spacerom, sylwestrowe bale – to wszystko działać będzie na niekorzyść naszego zdrowia. Z tego względu wiele osób po Nowym Roku podejmuje postanowienia dotyczące uprawiania sportu czy diety.

Ułatwieniem w powrocie do ruchu po okresie świątecznego – lub nawet dłuższego – lenistwa może być przygotowany przez NFZ bezpłatny program treningowy dla początkujących „8 Tygodni do Zdrowia”. To program pozwalający wrócić do aktywności fizycznej po długiej przerwie i poprawić stan zdrowia. Oprócz treningów z rosnącą powoli skalą trudności znajdziemy w nim też porady motywacyjne i dietetyczne. Program dostępny jest w ramach Akademii NFZ na portalu YouTube, a także w aplikacji mojeIKP.