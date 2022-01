Jechał 115 km/h Sulejowską w Piotrkowie. 18-latek dostał mandat na 2 tys. złotych

Zgodnie z nowym taryfikatorem ze zwiększonymi mandatami muszą liczyć się kierowcy, którzy przekraczają dozwoloną prędkość. O tym przekonał się 18-letni piotrkowianin. Za przekroczenie prędkości o 65 km/h w obszarze zabudowanym otrzymał mandat zgodny z nowymi przepisami.

16 stycznia 2022 roku piotrkowscy policjanci przeprowadzali pomiar prędkości na terenie miasta. O godzinie 20:30 na ulicy Sulejowskiej zatrzymali do kontroli seata, którego kierowca przekroczył prędkość. W obszarze zabudowanym mężczyzna jechał z prędkością 115 km/h.

18-letni piotrkowianin uprawnienia do kierowania pojazdami posiadał od listopada 2021 roku. W związku z popełnionym wykroczeniem został ukarany mandatem karnym w wysokości 2000 złotych. Otrzymał również 10 punktów karnych.

- Nadmierna prędkość jest jednym z głównych powodów tragicznych w skutkach zdarzeń - przypomina st. asp. Izabela Gajewska z piotrkowskiej policji. - Pamiętajmy, aby prędkość dostosowywać do warunków panujących na drogach. Przekraczanie jej na terenie obszaru zabudowanego jest skrajnie nieodpowiedzialne, a obowiązujące przepisy dopuszczają kierowanie w tym obszarze z prędkością do 50 km/h. Jako młodzi kierowcy, nie przeceniajmy swoich umiejętności. Brawura, brak wyobraźni i nadmierna prędkość to przepis na nieodwracalną w skutkach tragedię. Bądźmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo w ruchu drogowym.