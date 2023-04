Jerzy Bralczyk, znany i lubiany językoznawca, odwiedzi Wolborskie Centrum Kultury

Na spotkanie z Jerzym Bralczykiem zaprasza centrum kultury w Wolborzu.

Lubiany i znany językoznawca odwiedzi Wolbórz we wtorek, 25 kwietnia. Spotkanie z nim poprowadzi Leszek Bonar, prezenter programów muzycznych, rozrywkowych i kulturalnych w TVP Łódź.

Wejściówka na spotkanie z Jerzym Bralczykiem kosztuje 30 zł i można ją kupić w Wolborskim Centrum Kultury. Początek spotkania o godzinie 18.

Profesor Jerzy Bralczyk to bardzo znany i lubiany językoznawca, specjalista od pięknej mowy polskiej. Z humorem opowiada o języku polskim, wielokrotnie nagradzany za badania nad mową polską, autor wielu książek o języku, mowie i słowach. Wśród znanych i poczytnych książek jego autorstwa jest "Słowo o słowie", która powstała na podstawie cyklu audycji radiowych z udziałem profesora Bralczyka oraz "Kiełbasa i sznurek", napisana wspólnie z Michałem Ogórkiem. Wtorkowe spotkanie z Jerzym Bralczykiem w Wolborzu to również świetna okazja dla uczniów i maturzystów, by nieco podszkolić wiedzę z języka polskiego.