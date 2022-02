Jolanta Kopeć, urzędniczka z Piotrkowa wydała swoją pierwszą książkę "W dwa wieczory do siebie"

Jolanta Kopeć, kierownik Biura Partnerstwa i Funduszy piotrkowskiego magistratu, założycielka Pracowni Rozwoju oraz prowadząca blog „Na emeryturze będę niegrzeczna” wspierający kobiety 50+, zachęcający do realizacji swoich pasji i marzeń, wydała swoją pierwszą książkę „W dwa wieczory do siebie” .

"W dwa wieczory do siebie" to zbiór 25 zabawnych i wzruszających historii z życia autorki, opatrzonych życiową refleksją dojrzałej kobiety. Książka napisana w formie listów do przyjaciółki, dostępna jest w księgarni "Oświata" w Piotrkowie.