Jubileusz 35-lecia stowarzyszenia diabetyków w Piotrkowie - ZDJĘCIA

- Cukrzyca to jedna z chorób cywilizacyjnych, która jest nieuleczalna. Zadaniem naszego koła jest upowszechnianie wiedzy na temat życia z tą dolegliwością. Organizujemy wiele pogadanek i wykładów na temat leczenia chorób związanych z cukrzycą. Istotnym elementem naszych działań są także spotkania integracyjne, które zbliżają do siebie piotrkowskich cukrzyków – opowiadała Ewa Jabłońska .

Po uroczystym otwarciu gali, odbył się edukacyjny wykład, którego prelegentem była podolog Małgorzata Chępińska. Doktor opowiadała o pielęgnacji stóp w Zespole Stopy Cukrzycowej.

Uroczystość była również okazją do wręczenia medali i odznaczeń dla osób pracujących na rzecz piotrkowskiego koła, które przyczyniają się do jego rozwoju. Takie wyróżnienie trafiło m. in. do prezydenta Krzysztofa Chojniaka.