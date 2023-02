Jubileusz ODA w Piotrkowie i promocja albumu o Stanisławie Piotrze Gajdzie - ZDJĘCIA

- Myślę, że do piętnastych urodzin uda nam się skolekcjonować 500 imprez. Dziś to ponad 400 wystaw i mnóstwo artystów, którzy przewinęli się przez dwie nasze galerie. W ten szczególny dla nas dzień świętujemy to, że możemy być z mieszkańcami Piotrkowa i prezentować u nas dzieła mieszkańców Piotrkowa, ale i osób z całej Polski – mówił Andrzej Hoffman , dyrektor ODA.

- Album jest próbą podsumowania moich doświadczeń od momentu powstania alternatywnej Galerii OFF pod kinem Hawana, aż do końca mojego dyrektorowania Ośrodkowi Działań Artystycznych. Był to kawał roboty. Ja dopiero teraz sięgając pamięcią wstecz i patrząc na to wszystko obecnie, zdałem sobie sprawę, ile naprawdę musiałem mieć wyobraźni, żeby zaczynać te wszystkie rzeczy. Ale udało się, wszystko się udało – mówił sam Stanisław Piotr Gajda.