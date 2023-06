Klinika Zdrowego Życia w Piotrkowie edukuje dzieci na warsztatach kulinarnych. Najmłodsi sami przygotowują zdrowe posiłki ZDJĘCIA

Warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży

Klinika Zdrowego Życia w Piotrkowie Tryb. powstała z myślą o młodych osobach, które mają problem z otyłością i nadwagą. To właśnie dla nich, dietetyczka Agnieszka Tokarczyk organizuje warsztaty kulinarne. To nie tylko edukacja, ale też świetna zabawa i relaks.

Warsztaty kulinarne dla dzieci z nadwagą i otyłością, ale również przygotowane z myślą o „niejadkach”, odbywają się w środy o godzinie 16.30. Aby zgłosić udział dziecka w warsztatach, do wtorku poprzedzającego zajęcia (do godz. 19) trzeba zadzwonić pod numer kliniki, albo przesłać informację przy pomocy messengera.

Otyłość to choroba

Już w 1974 roku eksperci Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zakwalifikowali otyłość do chorób cywilizacyjnych, twierdząc jednocześnie, że stanie się ona jedną z najbardziej poważnych chorób żywieniowych naszych czasów. I mieli rację.

WHO alarmuje, że jeśli obecne trendy utrzymają się, to do 2025 roku na świecie będzie ok. 70 mln dzieci do 5 roku życia z nadmierną masą ciała. Na podstawie dostępnych badań można określić, że w Polsce problem nadwagi i otyłości dotyczy około 10% małych dzieci (1-3 lata), 30 proc. dzieci w wieku wczesnoszkolnym i niemal 22% młodzieży do 15 roku życia.