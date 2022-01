Kolejki w punkcie wymazów na testy COVID-19 w Piotrkowie. Podwojono obsadę, ma być drugi punkt pobrań - 25.01.2022

We wtorek sytuacja już się poprawiła. Wprawdzie od rana znów tworzyły się kolejki, ale Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi (WSRM) zwiększyła obsadę punktu i zapowiedziała uruchomienie w Piotrkowie kolejnego.

- Decyzją dyrektora WSRM obsada punktu została podwojona i będzie on pracował do ostatniego pacjenta - mówi Adam Stępka, rzecznik WSRM w Łodzi. Jak tłumaczy, wczorajsze zamknięcie punktu o godz. 17 mimo osób ciągle czekających na wymaz, było związane z koniecznością przekazania pobranych próbek do laboratorium. - Te osoby musiały otrzymać wynik badania.