Kolizja na ul. Miast Partnerskich w Piotrkowie: Wysoki mandat dla sprawcy

20 stycznia o godzinie 17.30 piotrkowscy na ul. Miast Partnerskich w Piotrkowie doszło do zderzenia pojazdu osobowego i ciężarowego z naczepą. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że kierujący volkswagenem golfem, jadąc w kierunku ulicy Wolborskiej, nie dostosował prędkości do panujących warunków na drodze. W wyniku tego stracił panowanie nad autem i najechał na tył jadącego przed nim samochodu ciężarowego z naczepą. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Kierowca golfa za spowodowanie kolizji został ukarany mandatem karnym w wysokości 1.500 złotych. Za popełnione wykroczenie otrzymał też 6 punktów karnych. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

Policjanci przypominają, aby podczas zimowej aury zachować szczególną ostrożność podczas jazdy. Obniżające się temperatury bardzo szybko mogą doprowadzić do oblodzenia nawierzchni. Pod pokrywą śnieżną w wielu miejscach również tworzą się oblodzenia. Dlatego należy dostosowywać prędkość do warunków na drodze, a także zachować bezpieczną odległość od poprzedzającego nas pojazdu. Należy pamiętać też, że oblodzona nawierzchnia w znacznym stopniu wydłuża drogę hamowania i może doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem. Trudne warunki pogodowe wymagają również dużej uwagi i skupienia od kierujących pojazdami.