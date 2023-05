Kolizja radiowozu z oplem na ul. Sulejowskiej w Piotrkowie. Policjant w szpitalu

Kolizja z radiowozem na ul. Sulejowskiej w Piotrkowie

Do kolizji oznakowanego radiowozu z oplem doszło po godzinie 15 na skrzyżowaniu ul. Sulejowskiej z Rzemieślniczą i Regana. Radiowóz na sygnale jechał na interwencję w kierunku jeziora Bugaj. Jeden z policjantów został przewieziony do szpitala.

- Na wysokości skrzyżowania policjant chcąc ominąć wysepkę pojechał pod prąd. Jadąca z naprzeciwka kierująca oplem, skręciła w tym czasie w lewo i doszło do zderzenia. Obrażeń ciała doznał jeden policjant, trafił on do szpitala - poinformowała asp. sztab. Izabela Gajewska, oficer prasowy KMP w Piotrkowie.