Kolizje z dzikimi zwierzętami na drogach w powiecie piotrkowskim. Zwierzyna nie miała szans na przeżycie

Kolizje z udziałem dzikich zwierząt w Piotrkowie i powiecie piotrkowski. W jednym przypadku zwierzyna nie miała szans na przeżycie...

Piotrkowscy policjanci pięciokrotnie byli wzywani do kolizji z udziałem dzikich zwierząt. Do pierwszej z nich doszło 12 kwietnia w Kamocinie (gmina Grabica).

- Tam świadek wezwał mundurowych już po zdarzeniu, bo zauważył ranną sarnę przy drodze - informuje asp. sztab. Izabela Gajewska, oficer prasowy KMP w Piotrkowie. - Kierującego, ani pojazdu, który potrącił zwierzę nie było już na miejscu. Ranne zwierzę zostało przekazane pod opiekę specjalistom.

Do kolejnej kolizji doszło tego samego dnia, dokładnie 15 minut później. W tym przypadku, na ulicy Rakowskiej przed wiaduktem doszło do potrącenia sarny przez kierującego oplem. Podróżujący nie odnieśli obrażeń, natomiast ranne zwierzę musiało trafić pod opiekę weterynarza. Kolejne zgłoszenie policjanci otrzymali o godzinie 22:30 w miejscowości Wygoda. Tam również doszło do potrącenia sarny przez kierującego oplem. Ranne i spłoszone zwierzę uciekło do lasu.