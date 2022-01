Komenda miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie podsumowała rok 2021: prawie 3 tys. interwencji, w tym 447 pożarów Karolina Wojna

Komenda miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie podsumowała rok 2021. Strażacy z Piotrkowa i jednostek OSP w całym powiecie piotrkowskim byli wzywani do 2.838 zdarzeń, w tym do 447 pożarów. To wzrost o 496 zdarzeń czyli 21% w stosunku do roku 2020. Które jednostki OSP wyjeżdżały najczęściej?