Komunie w Piotrkowie 2024: pierwsza komunia w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju ZDJĘCIA

Komunie w Piotrkowie 2024: pierwsza komunia w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju

W niedzielę, 19 maja, do pierwszej komunii świętej w kościele NMP Królowej pokoju przystąpiło 16 dzieci z Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego, a po nich 39 uczniów klas trzecich ze Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Do przyjęcia sakramentu, podobnie jak rok temu, przygotowywała je Joanna Sokalska, katechetka w SP nr 12. Przygotowania trwały od tygodnia, a później dzieci przystąpiły do pierwszej spowiedzi.

Także 19 maja do komunii przystąpiły między innymi dzieci ze Szkół Podstawowych nr 11 i 16, a uroczystości odbyły się w Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba Fara w Piotrkowie Trybunalskim. Zdjęcia wkrótce.

Zobaczcie, jak wyglądała Pierwsza Komunia w w Kościele NMP Królowej Pokoju: