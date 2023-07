Konfederacja w Piotrkowie zaprezentowąła kandydatów na parlamentarzystów w najbliższych wyborach. Jaki mają propgram wyborczy? ZDJĘCIA

- Nasze sondaże cały czas rosną, są na krzywej wznoszącej - mówi Adam Ślązak, lider Piotrkowskiego Klubu Konfederacji. Prawda jest taka, że my nie przywiązujemy wagi do sondaży, nie zastanawiamy się nad tym. Chcemy osiągnąć dobry wynik i wprowadzić z naszego okręgu jednego posła, albo i dwóch. Co do wyników wyborów, to będziemy języczkiem uwagi dla wszystkich ugrupowań w parlamencie. Naszym celem jest wywrócenie tego stolika obecnie rządzącym.