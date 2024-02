Konferencja KWW "Z sercem dla Piotrkowa": Juliusz Wiernicki kolejnym kandydatem na prezydenta Piotrkowa ZDJĘCIA

- Komitet "Z sercem dla Piotrkowa" wybrał mnie jednogłośnie, abym mógł reprezentować mieszkańców w wyborach samorządowych jako kandydat na prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego. Urodziłem się w Piotrkowie, mieszkam tutaj wraz ze wspaniałą żoną - mówił podczas konferencji Juliusz Wiernicki, kandydat KWW "Z sercem dla Piotrkowa" na prezydenta miasta. - Od 8 lat prowadzę własną działalność gospodarczą i od wielu lat jestem czynny społecznie i charytatywnie. Dzięki temu uzyskałem przeświadczenie, że piotrkowianie to fantastyczni ludzie. W tej kampanii oraz mojej - mam nadzieję - przyszłej działalności w ramach samorządu, będzie mi towarzyszyć hasło "Najważniejsi w Piotrkowie są mieszkańcy" - dodał.

Podczas poniedziałkowej konferencji zaprezentował program wyborczy. - Najwyższy czas dla Piotrkowa na odważne decyzje i odważne inwestycje konsultowane z mieszkańcami - mówił podczas spotkania. - Piotrkowianie potrzebują inwestycji w odnawialne źródła energii, zbadamy potencjał geotermalny.

Na liście programu KWW "Z sercem dla Piotrkowa" są również reorganizacja komunikacji i darmowa komunikacja dla dzieci i młodzieży, nowoczesne szkolnictwo, budowa nowych obiektów sportowych i rekreacyjnych, pomoc dla przedsiębiorców - w tym wypadku miałaby powstać przy Urzędzie Miasta odrębna jednostka - Rada Biznesu, która m.in. przyciągałaby do naszego miasta nowych inwestorów.

- Nasz program można określić trzema, prostymi hasłami: więcej pieniędzy dla Piotrkowa, nowe i odważne inwestycje oraz ożywienie naszego miasta - podkreślał Juliusz Wiernicki.

Nie jest to pierwszy start piotrkowianina w wyborach - w ubiegłym roku kandydował do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej zdobywając w sumie 1370 głosów. Jednak mandatu posła nie uzyskał. W najbliższych wyborach, które odbędą się już 7 kwietnia, Juliusz Wiernicki jest również "Jedynką" na liście kandydatów do Rady Miasta Piotrkowa w okręgu wyborczym nr 3. O kandydatach na radnych z KWW "Z sercem dla Piotrkowa" pisaliśmy tutaj: